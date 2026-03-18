Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме рассказали, какие интернет-ресурсы попадут в «белые списки»

Депутат Свинцов: в «белые списки» попадет 99% всех повседневных ресурсов
Александр Кряжев/РИА Новости

«Белые списки» интернет-ресурсов будут включать в себя подавляющее большинство повседневных онлайн-сервисов, за исключением тех, которые могут представлять потенциальную угрозу. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.

«После запуска системы белых списков эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов - [тех], которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак», — отметил чиновник.

По его словам, в список войдут банковские приложения, приложения мобильных операторов, портал «Госуслуги», онлайн-магазины, сервисы доставки, заказа еды и такси – все те ресурсы, которыми граждане пользуются ежедневно.

Депутат подчеркнул, что в случае отключения мобильной связи, ограничения коснутся только «сомнительных» сайтов и приложений, а доступ к обычным, необходимым ресурсам останется стабильным.

В сентябре 2025 года Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

Ранее Минцифры внесло в «белый список» «Вкусно — и точка».

 
Теперь вы знаете
Сотрудники на «коротком поводке». Как компании сговариваются держать низкие зарплаты и не давать вам расти
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
