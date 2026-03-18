В Госдуме рассказали, какие интернет-ресурсы попадут в «белые списки»

«Белые списки» интернет-ресурсов будут включать в себя подавляющее большинство повседневных онлайн-сервисов, за исключением тех, которые могут представлять потенциальную угрозу. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.

«После запуска системы белых списков эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов - [тех], которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак», — отметил чиновник.

По его словам, в список войдут банковские приложения, приложения мобильных операторов, портал «Госуслуги», онлайн-магазины, сервисы доставки, заказа еды и такси – все те ресурсы, которыми граждане пользуются ежедневно.

Депутат подчеркнул, что в случае отключения мобильной связи, ограничения коснутся только «сомнительных» сайтов и приложений, а доступ к обычным, необходимым ресурсам останется стабильным.

В сентябре 2025 года Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

Ранее Минцифры внесло в «белый список» «Вкусно — и точка».