США направят авианосец Gerald R. Ford к Криту после сообщений о пожаре

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, задействованный в военной операции против Ирана, совершит заход на военно-морскую базу США, расположенную на греческом острове Крит. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, авианосец временно прибудет на базу ВМС США в бухте Суда.

При этом источники Reuters не уточнили ни предполагаемую продолжительность пребывания корабля на Крите, ни конкретные причины захода в порт.

Отмечалось, что ранее американский авианосец был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе.

До этого власти Ирана заявили, что американский авианосец Abraham Lincoln был выведен из строя. Однако никаких подтверждений успешности ударов не приводилось. Также в Тегеране утверждают, что американские солдаты «из страха» подожгли авианосец Gerald R. Ford. Подробности событий — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Иран ракетами атаковал американскую базу в Турции.