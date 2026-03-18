Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В результате налета украинских БПЛА в Краснодаре погиб один человек

Кондратьев: при атаке беспилотников на Краснодар погиб один человек
Inna Varenytsia/Reuters

В ходе удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Краснодару погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинские дроны атаковали многоквартирные жилые дома, три из которых получили повреждения. В одной из квартир произошел пожар, который оперативно был потушен. Еще один дрон ударился о стену здания и упал без возгорания. Фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и поручил главе администрации Краснодара Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Сильный взрыв на верхних этажах многоэтажного дома на западе Краснодара произошел около 02:00 мск. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По словам очевидцев, из квартиры вырвались пламя и густой дым. Взрывная волна вынесла наружу мебель и вещи.

18 марта стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
