В результате налета украинских БПЛА в Краснодаре погиб один человек

Кондратьев: при атаке беспилотников на Краснодар погиб один человек

В ходе удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Краснодару погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинские дроны атаковали многоквартирные жилые дома, три из которых получили повреждения. В одной из квартир произошел пожар, который оперативно был потушен. Еще один дрон ударился о стену здания и упал без возгорания. Фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и поручил главе администрации Краснодара Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим жителям.

Сильный взрыв на верхних этажах многоэтажного дома на западе Краснодара произошел около 02:00 мск. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. По словам очевидцев, из квартиры вырвались пламя и густой дым. Взрывная волна вынесла наружу мебель и вещи.

18 марта стало известно, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на два дома в Лазаревском районе Сочи.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.