Репетиторы поднимут цены на 10–20% в этом году

2026 год — это год подорожания качественного индивидуального образования. Цены растут из-за дефицита сильных преподавателей и удорожания их времени. Самый острый дефицит — математика, информатика и физика. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Николаева, финансовый аналитик и репетитор по обществознанию, вузовским экономическим дисциплинам и финансовой грамотности.

«Рост цен в 2026 году продолжится. В среднем по рынку частных занятий — плюс 10–20% за год, но по «сложным» предметам выше», — объяснила эксперт.

По словам Николаевой, есть три причины подорожания услуг репетиторов.

Первая — инфляция издержек самого преподавателя. Онлайн-урок — это цифровые платформы, налоги, реклама, оборудование, повышение квалификации. Хороший репетитор тратит десятки часов в год на обновление материалов под новые форматы экзаменов.

Вторая — дефицит квалифицированных кадров. Сильные предметники все чаще уходят в IT, аналитику, корпоративное обучение. Их альтернативный доход растет быстрее, чем средний доход в образовании. Чтобы удержать специалиста в репетиторстве, рынок вынужден платить больше.

Третья — смещение спроса в сторону индивидуального формата. Родители меньше верят «массовым потокам» и хотят персональный трек. А индивидуальная работа всегда дороже групповой.

«Конечно, общее повышение цен повлияло на репетиторов. Репетитор — самозанятый или ИП — живет в той же экономике. Аренда жилья, техника, транспорт, налоги — все дороже. Это автоматически закладывается в ставку. Мы видим, что даже преподаватели со стабильной загрузкой поднимают цену на 500–1000 рублей за занятие, и спрос при этом не падает, если есть результат», — поделилась Николаева.

Самый острый дефицит — профильная математика, информатика, физика. Особенно преподавателей, которые умеют готовить на 85+ баллов. Вторая зона дефицита — химия. Там узкая воронка специалистов и высокий уровень сложности.

«Английский язык дефицитным не назовешь — рынок насыщен, но есть нехватка преподавателей, которые работают с экзаменационными форматами высокого уровня», — заметила эксперт.

Она также назвала топ-3 ниши по стоимости часа: профильная математика и информатика (подготовка к 90+), физика и химия.

«В крупных городах индивидуальное занятие с сильным преподавателем по этим предметам — 3500–5000 рублей в час. По базовым предметам и в регионах — 800–2000 рублей», — рассказала эксперт.

По ее словам, рынок в целом продолжает расти, но структура меняется. Растет спрос на стратегическую подготовку к экзаменам и поступлению в конкретные вузы.

«Есть локальное снижение интереса к гуманитарным предметам вне экзаменационного контекста. Родители инвестируют туда, где выше конкурс и выше риск не пройти», — подчеркнула специалист.

При этом ИИ действительно повлиял на ситуацию. Часть школьников использует нейросети как вспомогательный инструмент: разобрать задачу, проверить сочинение.

«Это немного снизило спрос на «помощь с домашкой». Но ИИ не заменяет системную подготовку к экзамену. Более того, мы видим рост запроса на объяснение логики решений, потому что дети часто получают от нейросети ответ без понимания процесса», — заявила она.

Популярность колледжей тоже изменила динамику. После 9-го класса часть семей уходит из гонки ЕГЭ. Это слегка снижает спрос на подготовку в 10–11-х классах по отдельным направлениям. Но парадоксально — усиливает конкуренцию за сильные школы и профильные классы.

«Полноценная годовая подготовка по одному профильному предмету с частотой два раза в неделю — это 120–160 тысяч рублей в год в крупных городах. По самым сложным предметам — до 180–200 тысяч. Если ребенок сдает три экзамена с серьезной целью (80+ баллов), бюджет семьи легко достигает 300–450 тысяч рублей за учебный год при индивидуальном формате», — резюмировала Николаева.

