Послание Путину от Трампа: госсекретарь США в Сочи. LIVE

Майк Помпео, кстати, везет послание не только от Трампа. Лидер меньшинства в сенате США Чак Шумер в своем письме для госсекретаря попросил его передать Путину предупреждение. По мнению Шумера, Помпео должен напомнить российскому президента, что Вашингтон не потерпит вмешательства в выборы 2020 года, а в противном случае Россия получит «жесткий ответ».

«Очень важно, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным вы предупредили его, что любые действия, направленные на вмешательство в наши выборы, получат незамедлительный и жёсткий ответ, — цитирует The Hill слова сенатора. — Я прошу вас дать Путину понять, что мы не собираемся терпеть вмешательство в американские выборы».