Послание Путину от Трампа: госсекретарь США в Сочи. LIVE

Майк Помпео, кстати, везет послание не только от Трампа. Лидер меньшинства в сенате США Чак Шумер в своем письме для госсекретаря попросил его передать Путину предупреждение. По мнению Шумера, Помпео должен напомнить российскому президента, что Вашингтон не потерпит вмешательства в выборы 2020 года, а в противном случае Россия получит «жесткий ответ».
«Очень важно, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным вы предупредили его, что любые действия, направленные на вмешательство в наши выборы, получат незамедлительный и жёсткий ответ, — цитирует The Hill слова сенатора. — Я прошу вас дать Путину понять, что мы не собираемся терпеть вмешательство в американские выборы».
Судя по всему, Майк Помпео позитивно настроен на предстоящие переговоры.
«По некоторым вопросам мы можем согласиться, по другим мы можем не согласиться, но когда это отвечает нашим национальным интересам, мы обязаны найти решение», — пишет Помпео своем твиттере.
Тем временем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы будут подняты в ходе сегодняшней встречи.
«Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые первые проинформируют президента о результатах своих контактов, обсуждения, которое сегодня состоится здесь в Сочи. И также будут обсуждены наиболее актуальные вопросы, очевидно, что эти вопросы двусторонних отношений, это вопросы стартстабильности и разоруженческая тематика, это горячие региональные точки - это Иран, Сирия, Венесуэла, денуклеаризация Корейского полуострова и другие важные вопросы», — сказал Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке отмечает, что к приезду госсекретаря США все готово.
Несомненно, в ходе сегодняшней встречи также активно будет обсуждаться ситуация вокруг Ирана. 8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по ядерной сделке. Вашингтон активно призывает Германию, Францию и Великобританию присоединиться к санкциям против Тегерана. Сложившаяся ситуация может ухудшить взаимоотношения между Вашингтоном и Евросоюзом. Определенным посредником здесь может стать Россия, которая, как и Китай, выступает еще одним гарантом «ядерной сделки».
«Завтра здесь мы постараемся у него прояснить, как американцы планируют выходить из этого кризиса, который был создан их односторонними решениями. Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой», — сказал Лавров 13 мая.
Изначально Майк Помпео планировал по пути в Сочи заехать в Москву. Однако в последний момент он поменял свое расписание. Госсекретарь США отправился в Брюссель, чтобы обсудить иранский вопрос с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции.
«Рассчитываю, что европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции СБ ООН, утвердившей СВПД. То, что на них будет оказываться колоссальное давление в обратном направлении со стороны Майкла Помпео, у меня тоже нет сомнений», — сказал на пресс-конференции в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кроме того, вчера глава Белого дома выразил заинтересованность личной встречей с Владимиром Путиным на полях предстоящего в конце июня саммита G20 в Японии. В 2018 году контакты президентов прекратились после задержания украинских моряков в Керченском проливе. Дональд Трамп отказался от переговоров с российским лидером.
Затем главы внешнеполитических ведомств встретились на заседании Арктического совета в финском Рованиеми. По итогам этих переговоров Сергей Лавров заявил, что стороны сделали «очень неплохой шаг вперед» в развитие беседы президентов.
Стоит отметить, что в последнее время контакты между Россией и США участились. В начале мая состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. После этого глава Белого дома написал в твиттере, что у Вашингтона «есть потрясающий потенциал для хороших или даже отличных отношений с Россией».
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Сегодня Россию впервые посетит госсекретарь США Майк Помпео. В Сочи он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего их примет в своей резиденции президент России Владимир Путин. В центре переговоров главные вопросы международной повестки — Иран, Сирия, КНДР, Венесуэла и Украина.
«Главное, будут переговоры между Лавровым и Помпео, и потом они оба придут к президенту, президент их примет, они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.