Америка в смятении: Мюллер недоволен публикацией итогов расследования

Возмущение вызвало у спецпрокурора США Роберта Мюллера представление ключевых выводов его доклада американской общественности, сделанное генеральным прокурором Уильямом Барром. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на личное письмо Мюллера Барру.

«Вы <...> не смогли в полной мере отразить контекст, природу и содержание моего расследования, которые я вел на протяжении нескольких лет подряд», – заявил Мюллер.

По его мнению, американская общественность не до конца осознает все критические аспекты и результаты деятельности комиссии Мюллера.

«Это угрожает подорвать основную цель, ради которой Минюст назначил спецпрокурора — обеспечить полное доверие общественности к результатам расследования», — добавил он. Кроме того, Роберт Мюллер требует опубликовать полную версию его доклада – в этом, по его словам, заключается единственно возможный выход из ситуации «смятения, в котором оказались публика и конгресс».

Редакция WP, в свою очередь, была удивлена недовольством Мюллера – до получения копии письма в газете полагали, что спецпрокурор согласен со всеми выводами, озвученными генпрокурором Барром.

Кроме того, стало известно, что Роберт Мюллер по телефону потребовал от Уильяма Барра опубликовать выводы доклада полностью, на что генпрокурор согласился – но только после того, как из текста будет удалена «конфиденциальная информация».

Работа комиссии спецпрокурора Мюллера продолжалась с лета 2017 года – американские законники искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер передал итоговый доклад властям Америки, опубликована была лишь одна часть документа.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами спецпрокурор не обнаружил.

18 апреля Министерство юстиции США опубликовало доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, передает ФАН.

Накануне публикации доклада конгрессмены-демократы потребовали от генпрокурора Уильяма Барра отменить приуроченную к этому событию конференцию. Свою позицию они аргументировали тем, что пресс-конференция может «сформировать публичное мнение о докладе еще до того, как его смогут прочесть».

Глава юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер заявил о намерении затребовать оригинал доклада вместе с текстом свидетельских показаний. По словам Надлера, материалы доклада якобы указывают на то, что Трамп участвовал в воспрепятствовании осуществлению правосудия.

После публикации доклада размер пожертвований на предвыборную кампанию Трампа вырос на 250%. Сам президент США охарактеризовал содержание доклада как «полный бред».

Атаки на 45-го президента Соединенных Штатов только начинаются, заявил в разговоре с НСН экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

«Демократы будут использовать это как отправную точку, чтобы продолжать копаться в личных и деловых делах Трампа, чтобы найти что-то, за что они смогут привлечь его к ответственности», — полагает американский политолог.

Ранее CNN сообщал, что около 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа якобы могли поддерживать какие-либо контакты с россиянами.

По данным телеканала, подобные контакты происходили во время президентских выборов в США. Как отмечается, под контактами подразумеваются личные встречи или телефонные разговоры. При этом в список, в частности, входят зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, бывший глава американского минюста Джефф Сешнс и экс-помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

Сам Трамп все обвинения активно отвергает. В конце ноября в своем твиттере он сравнил методы специального прокурора Роберта Мюллера с политическими гонениями на коммунистов в эпоху маккартизма.

«Пока отвратительные фейковые новости делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение. Это наша эра Джозефа Маккарти!»

— написал Трамп.

Обвинения России во «вмешательстве» в американскую избирательную кампанию в США начались сразу после оглашения результатов выборов президента в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс с 2017 года занимается спецпрокурор Мюллер.

Летом 2018 года Трамп в твиттере написал, что расследование мнимого вмешательства российских властей и спецслужб в президентские выборы запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу мюллеровской комиссии с «охотой на ведьм» и назвал позором для страны.