Коростелев рассказал, что помешало ему заработать медаль Олимпиады

Коростелев об Олимпиаде: я занял неверную позицию перед спуском

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью Okko Sport объяснил свою ошибку в скиатлоне на Олимпиаде-2026, которая не позволила ему выиграть медаль Олимпиады.

«Я занял неверную позицию перед спуском. Там был момент, когда я шел где-то вторым-третьим. ребята потратили лишние силы, которых и так не было, а я подумал сэкономить их на финише», — сказал Коростелев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.



Ранее Коростелев оценил сезон после серебра молодежного ЧМ и участия в Олимпиаде.