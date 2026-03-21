Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Почти две сотни российских семей остались без скота из-за вспышки инфекции

Александр Кряжев/РИА Новости

Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали после изъятия животных при локализации очагов пастереллеза. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

По его данным, из 189 семей выплаты уже получили 113 — на общую сумму 5 790 720 рублей. Поддержка населения продолжается, и все необходимые меры будут реализованы полностью.

Глава региона отметил, что работа по выплатам ведется в том числе в выходные. Помимо компенсации за изъятый скот, введена дополнительная мера — выплаты за потерю дохода.

В качестве примера он привел семью из пяти человек, которой выплатили 647 000 рублей за изъятых животных — пять коров, три свиньи и четыре козы. Дополнительно семья получила 92 800 рублей за утрату дохода за первый месяц. Общий объем поддержки за весь период может составить 835 200 рублей. Также предусмотрена компенсация в размере 50% расходов на покупку молодняка при восстановлении хозяйства.

С начала 2026 года в пяти районах региона введен карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В области действует режим ЧС, продолжается локализация очагов, а скот изымают в том числе у частных владельцев.

Как сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, такие меры потребовались из-за нестандартной формы пастереллеза, который начал мутировать. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!