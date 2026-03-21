Почти две сотни российских семей остались без скота из-за вспышки инфекции

Почти 190 семей в селах Новосибирской области пострадали после изъятия животных при локализации очагов пастереллеза. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

По его данным, из 189 семей выплаты уже получили 113 — на общую сумму 5 790 720 рублей. Поддержка населения продолжается, и все необходимые меры будут реализованы полностью.

Глава региона отметил, что работа по выплатам ведется в том числе в выходные. Помимо компенсации за изъятый скот, введена дополнительная мера — выплаты за потерю дохода.

В качестве примера он привел семью из пяти человек, которой выплатили 647 000 рублей за изъятых животных — пять коров, три свиньи и четыре козы. Дополнительно семья получила 92 800 рублей за утрату дохода за первый месяц. Общий объем поддержки за весь период может составить 835 200 рублей. Также предусмотрена компенсация в размере 50% расходов на покупку молодняка при восстановлении хозяйства.

С начала 2026 года в пяти районах региона введен карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В области действует режим ЧС, продолжается локализация очагов, а скот изымают в том числе у частных владельцев.

Как сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, такие меры потребовались из-за нестандартной формы пастереллеза, который начал мутировать. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем.

