Названы страны, готовые обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Более десяти стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.

«Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн и Литва подтвердили, что они также присоединились к этому заявлению лидеров», — говорится в заявлении британского правительства.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
