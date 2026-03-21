Власти Японии призвали граждан прекратить панику из-за туалетной бумаги

В Японии призвали не скупать туалетную бумагу на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Японское правительство призвало граждан страны прекратить скупать туалетную бумагу в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По мнению властей, сырья для производства бумаги внутри страны достаточно, чтобы удовлетворить спрос, передает ТАСС.

«Просим вас принимать взвешенные решения, основываясь на достоверной информации», — говорится в сообщении министерства экономики, торговли и производства.

Согласно данным ведомства, зависимость Японии от Ближнего Востока практически «отсутствует, поэтому производство напрямую не затронуто». Кроме того, в стране есть мощности для наращивания производства, отмечают власти. Для изготовления туалетной бумаги используется собранная внутри страны макулатура и целлюлоза.

До этого в социальных сетях пользователи начали выражать обеспокоенность возможными сбоями в поставке и ростом цен на туалетную бумагу из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В Японии похожая ситуация складывалась во времена пандемии коронавируса, когда жители страны бросились скупать бумагу, опасаясь ее дефицита. Отмечается, что японцы помнят нефтяной кризис 1973 года, когда в стране не хватало туалетной бумаги.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подорожают запчасти из-за войны на Ближнем Востоке.