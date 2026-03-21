Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Магнитная буря на Земле стала сильнейшей за последние два месяца

ИКИ РАН: магнитная буря достигла порога G3
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря, начавшаяся на Земле 20 марта, стала сильнейшей с конца января 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.

«Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3», — отмечается в сообщении.

Как отметили в Лаборатории, последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.

Там пояснили, что тогда магнитная буря стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

20 марта на Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. По информации лаборатории, на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Уровень G3 считается сильным и может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Также возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи.

Ранее Северное сияние заметили в нескольких регионах России.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!