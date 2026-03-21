Магнитная буря на Земле стала сильнейшей за последние два месяца

Магнитная буря, начавшаяся на Земле 20 марта, стала сильнейшей с конца января 2026 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.

«Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3», — отмечается в сообщении.

Как отметили в Лаборатории, последний раз это происходило чуть больше 2 месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года.

Там пояснили, что тогда магнитная буря стала самой сильной бурей десятилетия, которой немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

20 марта на Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. По информации лаборатории, на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Уровень G3 считается сильным и может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Также возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи.



Ранее Северное сияние заметили в нескольких регионах России.