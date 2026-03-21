Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Росавиация: аэропорт Внуково по согласованию принимает и отправляет борты

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в сообщении.

Пассажиров предупреждают о возможной корректировке расписания. Меры приняты для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.

В прошлый раз ограничения в воздушной гавани вводили накануне.

Москву с вечера 20 марта пытаются атаковать украинские беспилотники. В 18:35 мск мэр города Сергей Собянин сообщал об уничтожении 21 дрона, летевшего на столицу. В тот же день был уничтожен еще один БПЛА. 21 марта Собянин заявлял о ликвидации 31 беспилотника (по состоянию на 12:56 мск).

