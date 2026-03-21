Минобороны заявило об ударах по инфраструктуре ВСУ

Минобороны сообщило о поражении объектов ВСУ и уничтожении 668 дронов за сутки
Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по пунктам управления беспилотниками и местам размещения украинских формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего поражение зафиксировано в 137 районах.

Также сообщается, что средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб и 668 беспилотников самолетного типа.

Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины. Также российские войска ударили по местам производства, хранения и подготовки к запуску дронов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации войск противника.

Ранее Герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с беспилотниками за четыре года конфликта на Украине.

 
