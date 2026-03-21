В московской синагоге прокомментировали инцидент с дракой

В Московской хоральной синагоге назвали бытовым хулиганством инцидент с дракой
Драка, произошедшая у Московской хоральной синагоги (МХС), была вызвана бытовым хулиганством. Об этом рассказал РИА Новости директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло.

Накануне вечером у синагоги, расположенной недалеко от станции метро «Китай-город», произошла потасовка. По рассказам очевидцев, агрессивные молодые люди набросились на прихожан синагоги, выкрикивая оскорбительные лозунги.

По словам Дригайло, инцидент произошел в 23:20, когда сама синагога была закрыта, из Тора Ми-Цион (молодежное еврейское объединение по развитию еврейской культуры и образования при синагоге — прим. ред.) вышли несколько студентов уже после окончания занятий.

Собеседник агентства отметил, что напротив парка «Горка» ежедневно, особенно по пятницам, собираются люди маргинального вида, пьяные. Эти незнакомцы, увидев молодых людей, вышедших из здания, стали к ним приставать под предлогом, что якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой группы.

Драка длилась недолго, к моменту приезда Росгвардии она уже закончилась. Дригайло добавил, что сам лично не слышал антисемитских выкриков.

Ранее было опубликовано видео нападения на синагогу в Мичигане, где автомобилист совершил таран и открыл огонь.

 
