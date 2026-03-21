В Московскую область вернут вытрезвители, закрытые 15 лет назад

В Подмосковье появятся вытрезвители, рассчитанные на 10 тыс. обращений в год
В Московской области вновь появятся вытрезвители, закрытые в регионе 15 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Предполагается, что за год они смогут обслужить 10 тысяч человек.

24 февраля врач-нарколог Казанцев поддержал идею создания в России вытрезвителей. По его мнению, главный риск употребления алкоголя заключается в том, что человек, после его употребления, теряет связь с реальностью, что особенно опасно при низких температурах. Чтобы исключить случаи обморожения и ампутации конечностей, а также защитить окружающих от агрессии нетрезвых людей, нужны специализированные учреждения.

До этого глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов призвал возродить систему вытрезвителей, отметив, что это помогло бы снизить нагрузку на медучреждения и усилить безопасность на улицах. Он отметил, что в настоящее время пьяных людей доставляют в приемные отделения больниц, несмотря на то, что такой человек «нуждается скорее в тепле и определенном уходе, а не в медицинской помощи как таковой».

Ранее сообщалось, что пожилые люди оказались более пьющими, чем молодежь.

 
