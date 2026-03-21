В Москве людей эвакуировали из медцентра

В Москве на Новослободской улице загорелся двухэтажный медцентр. Об этом сообщает агентство «Москва» в Telegram-канале.

«Пожар начался в двухэтажном здании медцентра на Новослободской улице. Из-под кровли валит дым», — сказано в посте.

По данным журналистов, людей эвакуировали.

Других подробностей не приводится. Комментариев МЧС столицы на момент публикации также нет.

Накануне в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ. Спасательная служба пояснила, что ликвидацию пожара осложняла плотная застройка.

Сообщалось также, что специалисты Роспотребнадзора проводят проверку качества атмосферного воздуха в Зеленограде в связи с возгоранием. Сотрудники ведомства проверяли содержание фенола, формальдегида, акролеина, взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц РМ10 и РМ2,5, оксида углерода, диоксидов азота и серы, сажи, растворителей и углеводородов.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку воздуха в Подмосковье после пожара на рынке.