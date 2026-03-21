Финский политик Мема обвинил Запад в лицемерии на фоне агрессии против Ирана

Мема: Запад перестал быть гарантом международного права из-за войны против Ирана
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил Запад в лицемерии на фоне военной операции против Ирана, отметив, что западные страны больше не являются гарантом международного права и уважения к ценностям устава ООН. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети X.

20 марта правительство Великобритании подтвердило, что американским бомбардировщикам разрешено использовать британские военные базы для ударов по ракетным установкам Ирана.

По мнению Мемы, Британия напрямую вовлекла себя в войну против Ирана, предоставляя базы для нанесения ударов.

Политик добавил, что если и другие страны НАТО вступят в войну против Ирана, это приведет к серьезной эскалации конфликта.

Запад своей военной кампанией против суверенного государства демонстрирует полное лицемерие к миру, показывая, кто на самом деле является «задирой» на международной арене, написал Мема.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Мария Захарова назвала британцев «адскими лицемерами» за критику кампании США в Иране.

 
