Овечкин рассказал, кто станет лицом российского хоккея после него

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил в интервью FONtour, что игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов станет лицом российского хоккея после него.

«Я думаю, Капризов <...> Кучерову уже много лет. Ну Свечников, хорошо. Я думаю, Капризов. Капризов — самый многообещающий», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Спортсмен также трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

