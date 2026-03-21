На Западе отреагировали на резкие выпады Зеленского

Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой
Президент Украины Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует Европу. По мере прояснения условий вступления Украины в Евросоюз он все меньше скрывает свое недовольство в адрес Брюсселя, пишет Responsible Statecraft.

«На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, помимо конфликта с Россией, Украина столкнулась с проблемами внутри страны, включая коррупцию, а также вопросами, связанными с верховенством закона и защитой прав этнических меньшинств.

При этом некоторые страны-участницы ЕС обеспокоены возможным ускоренным вступлением Украины в союз, так как это, по их мнению, может подорвать доверие к объединению и создать рискованный прецедент, отмечает Responsible Statecraft.

В начале года Зеленский сообщил, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в Евросоюз, а в 2027 году страна якобы сможет присоединиться к объединению. Однако позднее Германия и ряд других стран ЕС заявили Украине, что она сможет вступить в организацию только через 10-20 лет, так как стране необходимо «отстояться» и провести реформы.

Ранее Украина получила полный список требований для вступления в ЕС.

 
