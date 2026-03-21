В Воронеже на видео попало, как курьер избил женщину на дороге

В Воронеже на видео попало, как курьер на мопеде побил водительницу

В Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Доставщику не понравилось, что ему посигналили. Предположительно, девушка за рулем могла случайно задеть его двухколесный транспорт», – рассказали очевидцы.

По данным канала, инцидент произошел на улице Никитинской. Пешеходы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина и мужчина ругаются на проезжей части: люди громко кричат. В момент конфликта между водителями завязывается драка, в ходе которой курьер наносит удары автомобилистке, тогда в конфликт вмешивается другой мужчина.

