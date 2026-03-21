Назван самый выгодный для отпуска месяц во второй половине года

Юрист Южалин: июль станет самым выгодным для отпуска во второй половине года
Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По словам юриста, с точки зрения суммы отпускных самым невыгодным ммесяцем во второй половине 2026 года станет ноябрь.

Он пояснил, что такие подсчеты касаются только 2026 года и актуальны для тех, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели и получает оклад.

До этого директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году стал май. Причина — в нем много праздничных дней, что негативно влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка.

Эксперт посоветовала рассмотреть для отпуска другие месяцы, если человек планирует получить максимальные выплаты. По ее мнению, такими месяцами можно назвать апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым выгодным — июль, в котором будет 23 рабочих дня.

