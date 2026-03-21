Украинская делегация прибыла в Майами

Делегация Украины прибыла в Майами на переговоры с США

Украинская делегация во главе с руководителем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Майами для переговоров с представителями США. Об этом сообщает «Укринформ».

Встреча пройдет со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В состав украинской делегации также вошли руководитель офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Переговоры по вопросам урегулирования конфликта запланированы на 21 марта.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле заявили, что трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами, однако Москва рассчитывает на их возобновление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.