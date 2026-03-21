Коростелев рассказал об общении с Клебо

Коростелев об общении с Клебо: он спокойный, но очень уверенный в себе

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью Okko Sport назвал норвежца Йоханнеса Клебо спокойным, но уверенным в себе.

«В личном общении он как? У меня сложилось впечатление, что он такой, спокойный, но уверенный в себе. Вот прям очень уверенный в себе», — сказал Коростелев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.



Ранее Коростелев стал десятым в марафоне на этапе Кубка мира.