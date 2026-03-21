Пулково принимает самолеты в качестве запасного аэродрома

Аэропорт Пулково принимает самолеты, летевшие в Москву, в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По его данным, в авиагавани Санкт-Петербурга уже приземлились воздушные суда, которые направлялись из Красноярска и Иркутска в Шереметьево. На момент публикации в столичном аэропорту действовали временные ограничения.

Кроме того, в пресс-службе Пулково сообщили о возможных корректировках в расписании рейсов в Москву.

Утром 21 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что менее чем за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в аэропорту Уфы приостановили прием и отправку самолетов.