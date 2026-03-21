В Подмосковье муж пытался отсудить у супруги половину груди

Мужчина из Подмосковья пытался разделить совместно нажитое имущество, учитывая силиконовую грудь супруги. Об этом сообщает Baza со ссылкой на семейного юриста Яну Кирееву.

По словам собеседницы, семейная пара подала на развод спустя 12 лет брака. Супруг потребовал, чтобы суд оставил ему недвижимость, включая земельный участок, а также половину денег на счетах.

«Из особых пожеланий – общие кредиты передать бывшей возлюбленной и взыскать с нее половину стоимости за силиконовую грудь, которую она сделала в начале брака», – сообщается в публикации.

Необычное требование муж объяснил тем, что деньги на операцию они взяли из семейного бюджета, следовательно, он считал законным требование получить половину суммы, то есть 65 тысяч рублей.

Суд мужчине в этом отказал.

До этого мужчина из Красноярска пытался разделить с супругой кредит при разводе, мотивируя это тем, что тратил деньги на семью. Однако выяснилось, что средства он переводил женщинам легкого поведения.

Ранее россиянам раскрыли проблемы, с которыми они могут столкнуться при разводе с иностранцами.

 
