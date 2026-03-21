«Будут тянуть время»: политолог усомнился в результативности переговоров Украины и США

Главная цель украинской делегации на переговорах с США в Майами — напомнить о себе, поскольку Киев получает все меньше вооружений и внимания из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Украинским лоббистам нужно периодически напоминать о себе, особенно в нынешних кризисных обстоятельствах, когда все внимание администрации Трампа сосредоточено на Ближнем Востоке. Украина и так получала все меньше и меньше вооружений по программе PURL, в рамках которой европейцы закупали вооружение у Соединенных Штатов и отправляли их на Украину. Теперь там объемы уже составляют считанные сотни миллионов долларов, особенно по таким важным и дефицитным категориям вооружения боеприпасов, как противоракеты для систем ПВО. Сейчас все очень, очень печально у Украины, поэтому нужно вести переговоры, нужно напоминать о себе», — сказал он.

Дудаков уточнил, что Украина хочет «урвать» часть денег из военных траншей США для операции по Ирану, однако вряд ли ей это удастся.

«Впереди будет большая дискуссия, большие дебаты в конгрессе по поводу согласования транша в 200 миллиардов долларов для обеспечения военной операции США против Ирана. Я думаю, что украинские лоббисты надеются, что хотя бы какой-нибудь небольшой кусочек им удастся из этого бюджета урвать. Я сильно сомневаюсь, что это удастся. И тем более тут вообще на самом деле под вопросом, смогут ли законодатели договориться и в принципе эти 200 миллиардов выделить. Я не исключаю того, что могут Трампа опрокинуть и на ближневосточном направлении. Украина, я думаю, очень вряд ли что-то из этих денег получит, из этих военных траншей», — добавил он.

Политолог отметил, что Киев надеется на проигрыш республиканцев на выборах в конгресс и возможность вести в дальнейшем переговоры с демократами в обход администрации Дональда Трампа.

«Мне кажется, что сейчас мы начали ощущать некий осторожный оптимизм, который исходит со стороны официальных лиц в Киеве, потому что, хоть у них все действительно плачевно на фронте, но они полагают, что в рамках их политических сложных торгов с администрацией Трампа удача начинает им улыбаться. Трамп завяз на Ближнем Востоке, его позиции и внутри Америки, и во вне ослабевают. Остается полгода до выборов в конгресс, на которых, скорее всего, демократы разгромно побеждают. И после этого, я думаю, украинские лоббисты будут активнее вести дела именно с демократическим большинством в конгрессе, в обход действующей администрации. Они надеются, что дотерпеть полгода до выборов в конгресс и дальше можно будет с демократами все дела вести, а Трамп уже к этому моменту превратится в хромую утку, его можно будет игнорировать», — подчеркнул Дудаков.

По мнению эксперта, Украина будет давать обещания США, чтобы потянуть время, однако никакого серьезного прогресса в рамках переговоров ждать не стоит.

«Сейчас они будут тянуть время. Думаю, что будут обещать самые разные вещи американцам, которые потом исполнять не собираются. И мы видим, что даже во всех вопросах, где американцы оказывают давление на Украину, ни на какие уступки Киев идти не стал. Отказываются они проводить выборы, даже в случае перемирия, отказываются выводить войска с Донбасса, отказываются признавать свои территориальные потери. Сейчас можно констатировать, что американо-украинские отношения находятся в глубочайшем кризисе, поэтому я бы не ждал каких-то серьезных подвижек в рамках этих переговоров», — заключил он.

21 марта украинская делегация во главе с руководителем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Майами для переговоров с представителями США. Встреча пройдет со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В состав украинской делегации также вошли руководитель офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле заявили, что трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами, однако Москва рассчитывает на их возобновление.

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.