Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

США впервые за 30 лет закупят иранскую нефть на фоне войны

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Временное смягчение санкций США в отношении иранской нефти позволит оперативно вывести на мировой рынок около 140 млн баррелей сырья, что, вероятно, стабилизирует цены на рынке. Об этом в соцсети X заявил журналист американского новостного сайта Axios Барак Равид.

«США позволят Ирану получить около $14 млрд дохода от нефти», — отметил также Равид.

Журналист подчеркнул, что США фактически впервые с 1996 года допускают операции с иранской нефтью. По его мнению, является серьезной уступкой Тегерану на фоне продолжающейся войны против Исламской Республики.

Глава минфина США Скотт Беннет ранее выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на танкеры. В документе говорится, что разрешаются все операции, которые являются необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, погруженных на любое судно не позднее 20 марта. Мера будет действовать до 19 апреля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Иран отреагировал на предложенный минфином США вариант вывода сырья из-под санкций.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
