США впервые за 30 лет закупят иранскую нефть на фоне войны

Временное смягчение санкций США в отношении иранской нефти позволит оперативно вывести на мировой рынок около 140 млн баррелей сырья, что, вероятно, стабилизирует цены на рынке. Об этом в соцсети X заявил журналист американского новостного сайта Axios Барак Равид.

«США позволят Ирану получить около $14 млрд дохода от нефти», — отметил также Равид.

Журналист подчеркнул, что США фактически впервые с 1996 года допускают операции с иранской нефтью. По его мнению, является серьезной уступкой Тегерану на фоне продолжающейся войны против Исламской Республики.

Глава минфина США Скотт Беннет ранее выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на танкеры. В документе говорится, что разрешаются все операции, которые являются необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, погруженных на любое судно не позднее 20 марта. Мера будет действовать до 19 апреля.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Иран отреагировал на предложенный минфином США вариант вывода сырья из-под санкций.