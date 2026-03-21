Временные ограничения на полеты сняты в московском аэропорту

Алексей Майшев/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Ограничения вводились в 10:00. В ведомстве отметили, что они были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Также сняты ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.

Соответствующая мера могла быть принята на фоне атак украинских беспилотников на территорию России.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 21 марта над регионами страны перехватили и уничтожили 283 БПЛА, в том числе над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что менее чем за сутки силы противовоздушной обороны отразили атаку 49 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
