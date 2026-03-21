Алтайский полицейский поменялся с задержанным одеждой и помог ему сбежать через туалет

В Республике Алтай полицейского будут судить за помощь брату в побеге
Житель Республики Алтай предстанет перед судом за помощь родственнику в побеге. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, за некоторое время до инцидента местный житель самовольно ушел из воинской части, поэтому его объявили в федеральный розыск. Его задержали в начале 2026 года и привезли в полицейский участок, где, как оказалось, работал его брат.

Чтобы помочь члену семьи сбежать, полицейский вывел военного в уличный туалет, где поменялся с ним одеждой и отпустил. В участке же он внес в документы ложные данные.
В отношении полицейского возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

«Преступления выявлены и успешно расследованы в тесном взаимодействии следственных органов регионального следственного управления с ГСБ МВД по Республике Алтай», – сообщается в публикации.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

