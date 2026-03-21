Видео: лавина высотой с дом сошла на трассу в российском регионе

На Камчатке огромная лавина сошла на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Огромная снежная масса обрушилась на Мутновскую дорогу недалеко от базы «Снежная долина». К счастью, обошлось без пострадавших. В горных районах края до 23 марта действует лавинная опасность», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как автомобиль едет среди высоких сугробов по заснеженной трассе. По словам автора видео, лавина сошла час назад и сломала деревья.

До этого в Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера, выезжая с подземной парковки. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника консульства.

Ранее автомобиль протащил ребенка несколько метров в Красноярске.