Ближнему Востоку предрекли расплату из-за атаки США на нефтяное месторождение Ирана

Всем странам Персидского залива придется заплатить большую цену из-за атаки США и Израиля на нефтяное месторождение Ирана. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Риттер напомнил, что Иран всегда предупреждал о последствиях и всегда держал слово. По его словам, американские удары — это «смертный приговор» для нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна — любой страны, причастной к американским атакам.

Эксперт высказал мнение, что власти Ирана могут принудить ближневосточные страны к активному противодействию США и Израилю.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее США и Израиль ударили по комплексу по обогащению урана в Иране.