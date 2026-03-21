США и Израиль ударили по комплексу по обогащению урана в Иране

Иран заявил об атаке Израиля и США на комплекс по обогащению урана в Натанзе

Военные Израиля и США ударили по ядерному объекту в иранском Натанзе. Об этом сообщила организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Отмечается, что речь идет о комплексе по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана. Утечек радиоактивных материалов не было, угрозы для людей нет, говорится в заявлении.

Организация подчеркнула, что удар противоречит международным нормам ядерной безопасности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.