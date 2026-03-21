Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Липецке избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве военного полицейского

Алексей Филиппов/РИА Новости

Правобережный районный суд Липецка отправил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве военного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура <...> поддержала ходатайство в отношении 63-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

ЧП в Чаплыгинском округе Липецкой области произошло 19 марта. Местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из которых в результате нападения не выжил.

Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Чаплыгинского района Александр Моисеев.

До этого сообщалось, что в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских. Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. Мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пришли к нему в дом в рамках оперативной работы.

Ранее житель Тувы открыл стрельбу по полицейским и пытался напасть на них с ножом.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
