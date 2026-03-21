В Липецке избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве военного полицейского

Правобережный районный суд Липецка отправил под стражу на два месяца местного жителя, подозреваемого в убийстве военного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура <...> поддержала ходатайство в отношении 63-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

ЧП в Чаплыгинском округе Липецкой области произошло 19 марта. Местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из которых в результате нападения не выжил.

Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор Чаплыгинского района Александр Моисеев.

До этого сообщалось, что в Крыму мужчина выстрелил из ружья в четверых полицейских. Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. Мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пришли к нему в дом в рамках оперативной работы.

Ранее житель Тувы открыл стрельбу по полицейским и пытался напасть на них с ножом.