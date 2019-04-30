Список Бутиной: в Госдуме хотят ответить американским чиновникам

Российские парламентарии предлагают создать «список Бутиной», куда будут включены те должностные лица США, которые имеют отношение к нарушению основополагающих прав и свобод россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутатский запрос на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.

На примере гражданина России летчика Константина Ярошенко можно понять, чего опасалась Мария Бутина и почему была вынуждена совершить самооговор», — заявил автор инициативы, депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Как отмечается в документе, дело против Марии Бутиной было инициировано для укрепления мифической версии о «вмешательстве» РФ во внутренние дела США. Россиянка была вынуждена признать свою вину под давлением, убеждены возглавляемые Рашкиным парламентарии, чтобы избежать «огромного тюремного срока».

Иностранные чиновники, по мнению депутатов, привыкли «к безнаказанному притеснению русских».

Как сообщает ФАН, 26 апреля американский суд признал россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.

Судья отметил, что максимальный срок по этой статье — 5 лет, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием. Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, как того требует американское законодательство.

При этом россиянка отрицает обвинения в работе на российскую разведку.

Сложность данного процесса заключается в том, что в американской правоприменительной практике до сих пор не было подобных прецедентов. Защита Бутиной также заявила, что российская гражданка не собирала никаких секретных сведений и с деятельностью спецслужб не связана.

Ранее отец арестованной в США россиянки Валерий Бутин заявил, что общая задолженность дочери перед адвокатами может превысить 50 млн руб. Он надеется, что российское государство поможет погасить задолженность и написал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По мнению адвоката Александра Карабанова, американские правозащитники занимаются вымогательством, передает НСН.

«В американском законодательстве указано, что если человек не может оплатить услуги адвоката, ему предоставляется бесплатный адвокат. Так что в деле Бутиной, я считаю, идет вымогательство денег со стороны американских коллег. Мы понимаем, что это дело рассматривается не в чисто юридической плоскости, это больше политизированный процесс, и от адвокатов в нем мало что зависит», — убежден Карабанов.

По его мнению, деньги по этому делу больше выделены не будут. «Я знаю, что есть рабочая группа российских юристов, которая контактирует по этому делу с американским адвокатом. И уже были перечислены значительные суммы, но особых результатов их работы не установлено», — добавил он.

При этом он признал, что Российская Федерация может оказывать финансовую помощь для погашения задолженности перед адвокатами.

«В формате особого поручения. Его может дать президент или комиссия, созданная при нем. Нет никаких норм в действующем законодательстве, обязывающих правительство Российской Федерации принудительно делать такие платежи», — подчеркнул Карабанов.

Бутину обвинили в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния, ее задержали в середине лета 2018 года. Адвокат задержанной американскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась каким-либо образом оказать влияние на политику США. Выдвинутые против 29-летней Бутиной обвинения «попросту раздуты», а сама она не является агентом российской разведки, подчеркнул адвокат.

Дрискол подчеркнул, что нет никаких свидетельств, что Бутина якобы пыталась подорвать американскую политику или законы — она только «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США».

Мария Бутина известна в России и Соединенных Штатах как защитник права граждан на хранение и ношение оружия.

Президент России Владимир Путин впервые за полгода прокомментировал ситуацию вокруг ареста Бутиной и суда над ней в связи с подозрениями в агентурной деятельности.

Российский лидер отметил, что, в первую очередь, узнав о происшествии, он опросил всех руководителей спецслужб, однако никто не смог предоставить ему дополнительные сведения. Владимир Путин также назвал все обвинения против Бутиной «выдумкой».

Президент предположил, что информацией по Бутиной могут обладать в Совете Федерации, так как россиянка работала «у кого-то из замов».

Напомним, сообщения СМИ о возможных планах Марии Бутиной пойти на сделку со следствием прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не обладают информацией, подтверждающей или опровергающей подобные сведения.