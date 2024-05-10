Мбаппе не участвовал в презентации новой формы «ПСЖ»

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе не принял участия в презентации новой формы своего клуба.

Парижане выпустили в своих соцсетях короткий ролик, в котором показали форму команды на сезон-2024/25.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1.

Парижане стали чемпионами Франции. Сейчас у клуба 70 очков. На втором месте идет «Монако», имея в активе 61 балл. Третье место занимает «Брест», набрав 57 баллов.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Тулузой». Встреча пройдет 12 мая. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе отказался отвечать на вопрос о «Реале».