Китай «отогнал» американский эсминец в Южно-Китайском море

Китайские военные мониторили действия американского военного корабля USS Halsey, который 10 мая вошел в территориальные воды Парасельских островов в Южно-Китайском море, и «прогнали его». Об этом сообщает командование Народно-освободительной армии Китая на Южном театре военных действий, передает Reuters.

«(Действия США. – прим. ред.) серьезно ущемили суверенитет и безопасность Китая… Это еще одно железное доказательство ее навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», — говорится в сообщении командования.

При этом, как отмечает агентство, в США ответили, что эсминец действовал «в соответствии с международным правом» около Парасельских островов.

До этого сообщалось, что Пентагон намерен увеличить финансирование производства американских барражирующих боеприпасов Switchblade 600 на фоне подготовки «к возможному конфликту с Китаем».

Ранее ВМС США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций.