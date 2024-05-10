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Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16

«Страна»: Чехия передала Украине первый тренажер американского истребителя F-16

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Чехия передала Украине первый тренажер американского истребителя F-16, сообщают украинские Воздушные силы. Об этом пишет украинское издание «Страна».

В настоящее время тренажер тестируют и готовят к эксплуатации.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его данным, выпуск первых украинских пилотов намечен на конец мая.

При этом 6 мая глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивала, что власти планируют начать отправку американских легких истребителей четвертого поколения F-16 Украине осенью 2024 года.

До этого генерал-майор запаса, депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что самолеты F-16 в целом неплохи, но уступают по боевым возможностям современным российским истребителям. По его словам, у отечественных самолетов фронтовой авиации технические возможности лучше: они способны раньше обнаруживать цели и применять более дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух».

Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине.

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