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Дрон ВСУ атаковал трактор в Белгородской области

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в селе Леоновка

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в районе села Леоновка Валуйского городского округа. Транспортное средство в результате атаки получило повреждения.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Гладков сообщил, что на месте работают оперативные службы.

В этот же день российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Сообщалось, что российские силы ПВО в ночь на 10 мая уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской, Московской и Белгородской областями. По информации минобороны, три беспилотника сбили над территорией Брянской области, один над Московской областью и один — в Белгородской области.

Ранее беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области.

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