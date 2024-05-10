Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай выступил против ограничений США в отношении китайских компаний

Минкоммерции Китая выступило против ограничений США в отношении компаний КНР

close
100%
Global Look Press

Китай выступает против мер экспортного контроля США в отношении китайских компаний, которых обвинили в связях с Россией. Об этом заявило министерство коммерции КНР, передает ТАСС.

«США включили 37 китайских предприятий в список организаций по экспортному контролю под предлогом так называемого военного вмешательства и связей с Россией, Китай решительно выступает против этого», — говорится в заявлении.

В министерстве считают, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля, подавляют и сдерживают компании из других стран, а также наносят серьезный ущерб их интересам. Там добавили, что действия Вашингтона подрывают стабильность мировых цепочек поставок и препятствуют восстановлению мировой экономики.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что экономические связи Китая и России не должны нарушаться или ограничиваться.

9 мая власти КНР потребовали от США отменить недавние санкции в отношении около 20 китайских и гонконгских компаний за работу с РФ.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами