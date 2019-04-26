Взялись за язык: ЕС изучит украинский закон

В Евросоюзе собираются изучить принятый Верховной радой закон об исключительном статусе украинского языка. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

«Да, мы в курсе, что парламент принял новый закон о языке. Мы ждем публикации заключительной версии закона, чтобы изучить его содержание», — сказала она журналистам.

Кроме того, она отметила, что члены ЕС не раз высказывали обеспокоенность в связи с принятием этого украинского закона.

«Как вы знаете, мы много раз повторяли, что власти Украины должны сделать так, чтобы закон соответствовал нормам Венецианской комиссии Совета Европы перед его вступлением в силу», — добавила Косьянчич.

Отметим, что Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву. При этом представитель ЕС не ответила на вопрос, изменится ли предоставление макрофинансовой помощи ЕС Украине в зависимости от того, найдет ли Венецианская комиссия нарушения прав языковых меньшинств из-за вступления в силу законопроекта об украинском языке.

Напомним, что накануне, 25 апреля, депутаты Верховной рады практически единогласно приняли закон о внедрении украинского языка во все сферы жизни. Документ поддержали 278 депутатов (для прохождения законопроекта нужно минимум 226 голосов).

Согласно этому закону обеспечивается функционирование украинского языка как государственного, то есть жители страны после вступления в силу этого закона будут вынуждены общаться на украинском во всех общественных местах, на работе. Политики, чиновники, солдаты в армии, сотрудники правоохранительных органов — все должны будут разговаривать на официальном языке, передает RT.

За исполнением закона будет следить специально созданная «языковая комиссия», а также уполномоченный по защите украинского языка. Те, кто будет контролировать исполнение законопроекта, смогут, по информации издания, посещать заседания госорганов, запрашивать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Максимально возможный штраф за нарушение составляет 11,9 тыс. гривен (примерно $450).

Тому, кто захочет получить гражданство Украины, необходимо будет пройти проверку уровня языка. Между тем, установлением языковых норм будет заниматься Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она же будет вырабатывать методы проверки знаний.

В настоящее время закон отправлен на подпись к пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко. Законопроект вступит в силу спустя два месяца со дня его опубликования в официальной прессе.

Между тем, Петр Порошенко назвал решение о принятии закона об украинском языке историческим.

«Украинский язык — это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам — за голоса «за», всем украинцам — за поддержку», — написал он на своей странице в фейсбук.

Тем временем, победивший во втором туре выборов на пост главы Украины Владимир Зеленский считает, что этот законопроект является «заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.

«После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — пообещал Зеленский, добавив, что будет принимать решения, соблюдая конституционные права полномочий президента и учитывая интересы граждан.

Украинский политолог Александр Дудчак отметил в разговоре с ФАН, что местное население страны не поддерживают украинских законодателей.

«Уходя с поста президента, Порошенко пытается сделать, как можно больше в продолжение своей политики, основанной на русофобии и агрессии по отношению к тем, кто говорил по-русски. Это огорчает, потому что нагнетается обстановка, усиливается раскол в обществе — данный закон только усугубляет уже имеющиеся проблемы на Украине», — отметил он.

Кроме того, эксперт добавил, что большинство из проживающих на Украине говорят по-русски.

«Одобренная инициатива выходит за рамки международных норм, прав человека, национальных меньшинств. Уникальная ситуация: закон противоречит правам национального, языкового большинства. Порошенко решил оставить много проблем будущей власти, чтобы ей было сложнее искать компромиссы в обществе. Он уходит, как вредитель, причем делает это осознанно и с вдохновением», — рассказал политолог.