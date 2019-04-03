Взять измором: как НАТО борется с Россией

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом», — говорится в пятой статье устава НАТО — основополагающего документа альянса, основанного в 1949 году, спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны.

В основу Североатлантического альянса был положен принцип равноправия, однако де-факто этот союз равноправным не был. Главную роль в нем играли США, военная сила которых была в несколько раз больше, чем сила всех остальных государств альянса вместе взятых.

Первоначально в новом блоке вместе с США было 12 стран-членов. Это были союзники Вашингтона по антигитлеровской коалиции — Франция и Великобритания, а также соседняя Канада, побежденная в войне Италия и несколько других европейских стран (Бельгия, Дания Исландия, Норвегия, Италия, Португалия и Люксембург).

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К тому времени отношения между вчерашними союзниками по борьбе с нацизмом — СССР и США — значительно ухудшились. Уже была произнесена знаменитая «фултонская речь» Уинстона Черчилля о «железном занавесе», в которой было заявлено, что Запад не собирается считаться с советским видением ситуации в Европе.

НАТО спасало Германию от «милитаризма»

Главным спусковым крючком к созданию НАТО стал Берлинский кризис — блокада СССР Западного Берлина. Идя на столь жесткие меры, советский лидер Иосиф Сталин пытался принудить Запад принять его условия и помешать денежной реформе над подконтрольной территории.

Блокада чуть не привела к военному столкновению и, как отмечают историки, заставила США и их союзников позаботиться о создании военного альянса в пику СССР. Итогом стало размещение американских войск в Европе. Однако стоит отметить, что США, размещая войска в Европе, а главным образом — в ФРГ, которая вошла в альянс в 1955 году, руководствовались не только «советской угрозой».

В 1966 году тогдашний глава Пентагона Роберт Макнамара в письме президенту США Линдону Джонсону писал, что американские войска в Европе находятся там не только для защиты европейских стран от СССР, но также с целью «предотвратить» любой возможный союз между ФРГ и СССР, а также из «опасения германского милитаризма».

Для союза между ФРГ и СССР было мало оснований, а в состав Организации Варшавского договора входила ГДР — союзник СССР. Москва активно использовала ее территорию не только для шпионажа против Германии — ключевого союзника США по НАТО, но и изучала возможные трения между Бонном и Вашингтоном.

Несмотря на враждебную направленность двух блоков — ОВД и НАТО — баланс сил времен «холодной войны» помог предотвратить войну горячую. Вопреки опасениям СССР, НАТО не вмешалась в кризис 1968 года в Чехословакии, когда на территорию этой страны вошли войска Варшавского договора для смещения неугодного СССР правительства.

При этом подобная возможность, как следует из рассекреченных позже документов, существовала. Как оказалось, в Вашингтоне обсуждалась возможность ввода войск НАТО в нейтральную Австрию, чтобы продемонстрировать CCCР серьезность своих намерений. Однако на такие шаги Вашингтон не пошел, не желая усиливать конфронтацию с Москвой.

Ключевым вопросом отношений СССР и НАТО в конце 1980-х годов стал вопрос членства в альянсе объединенной Германии.

Известно, что против самого факта объединения Германии выступала Великобритания. Ее руководство в лице премьера Маргарет Тэтчер боялось все того же «германского милитаризма», о котором писал президенту США Джонсону министр обороны США Макнамара.

В расширении НАТО часто обвиняют тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева. Однако главы стран альянса в 1990 году пообещали Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на восток. Позже эти обещания были проигнорированы. И это признают даже американские СМИ.

Сам Горбачев, впрочем, впоследствии объяснял, что обещания касались вопроса лишь объединенной Германии, и они были выполнены: ФРГ пообещала не размещать на территории ГДР ни ядерного оружия, ни войск, а также значительно сократить армию. Экс-президент СССР отмечает в своей книге «В меняющемся мире», что постановка им вопроса о нерасширении НАТО на восток была бы «глупостью», так как тогда еще существовал Варшавский договор:

«Заговори мы об этом тогда, нас бы еще обвинили в том, что мы сами подбросили идею «расширения» НАТО западным партнерами…» — писал Горбачев.

После роспуска Организации Варшавского договора в 1991 году НАТО фактически оказалось на перепутье — главный враг исчез, и многие противники блока на Западе всерьез начали говорить о его роспуске. Однако этого не произошло, так как против были США, которые хотели сохранить свое присутствие в Европе: «Механизмом, обеспечивающим присутствие США в Европе, является НАТО. Если НАТО будет ликвидировано, такого механизма не будет», — такие высказывания тогдашнего госсекретаря Джеймса Бейкера приводит в своей книге Горбачев.

Маятник качнулся — НАТО оживает

«Лихие 1990-е» стали началом сотрудничества России и НАТО. При этом блок находился отнюдь не на пике: «Вопрос стоял о том, чем заниматься — падало финансирование, и военные даже жаловались на нехватку снарядов», — говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Команда президента США Билла Клинтона искала для альянса новую роль как «военно-политической организации», привлекая к себе страны бывшего Восточного блока. В 1994 году в НАТО появилась программа «Партнерство во имя мира», в которой участвовала и Россия.

Партнерство было небесполезным — офицеры альянса и российской армии проводили совместные мероприятия, касающиеся борьбы с терроризмом, и даже небольшие военные учения.

«В 1990-е годы было распространено мнение, что альянс из военно-политического будет превращаться в политико-военный, то есть приоритетом станет именно развитие политического сообщества, опирающегося на общие ценности и поддерживающего военную составляющую в минимально необходимых рамках — главным образом для участия в миссиях миротворческого типа», — говорит заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭИО РАН Сергей Уткин.

Ухудшение отношений с Москвой началось после старта расширения НАТО — самым болезненным для России было включения в ряды альянса Польши.

Причем в самих США отношение к подобному расширению было неоднозначным — в 1997 году письмо против этого шага в Белый дом отправили несколько бывших видных политических деятелей времен «холодной войны», в числе подписантов был и Роберт Макнамара. Авторы мотивировали свои заявления тем, что демократическая Россия не враг Западу.

В России же процесс «расширения» воспринимали с негативом. «Говорят, НАТО расширяется. У меня жена Ната тоже расширяется, скоро лопнет», — эту шутку из монолога Евгения Петросяна в российских регионах встречали на ура.

В 2000-е годы, несмотря на трения между Москвой и Вашингтоном, отношения альянса и России были вполне рабочими. Отчасти этому способствовала фигура харизматичного генсека альянса лорда Джорджа Робинсона, который с симпатией относился к РФ и пользовался уважением даже российских генералов-«ястребов». Среди совместных проектов НАТО и России была борьба с наркотрафиком из Афганистана, противодействие терроризму.

Даже после грузино-югоосетинского конфликта 2008 года, в котором участвовала Россия, сотрудничество продолжалось.

В 2013 году Москва планировала построить вместе с альянсом завод по утилизации боеприпасов в Калининграде. Поворотным моментом стал 2014 год — после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, отношения Москвы и НАТО были заморожены.

Однако полуспящий и погрязший в бюрократии альянс начал просыпаться и обретать новые физические формы. Странами-членами были созданы силы быстрого реагирования, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе переехала из убогого здания бывшей больницы в роскошную высотку из стекла и бетона.

«Украинский кризис стал для НАТО настоящим подарком. Маятник качнулся в другую сторону», — отмечает Иван Тимофев.

Грузия и Украина — это сигнал

В условиях ухудшения отношений с Россией фокус НАТО «сместился к традиционным представлениям о необходимости сдерживать сильного противника», отмечает Сергей Уткин, завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО.

На фоне конфронтации с Россией альянс продолжает расширяться — его членами недавно стала Черногория, а вскоре станет и Македония.

Оба государства находятся далеко от российских границ, однако в Москве считают, что альянс таким образом давит на дружественную Москве Сербию.

«Официально с повестки дня не снимается вопрос о дальнейшем расширении НАТО, хотя большинство экспертов понимают, что это чревато дальнейшим обострением отношений с Россией и риском ослабления реального потенциала альянса, принимающего на себя ответственность за безопасность все большего числа слабых государств», — говорит Уткин.

Вызовы для НАТО несет и отец-основатель альянса США. С приходом в Белый дом Дональда Трампа головной болью для европейских партнеров стало его требование повысить расходы на коллективную оборону. «Не все хотят нести такие расходы, хотя всех пугают «российской угрозой» в долгосрочном плане», — говорит Тимофеев.

Главной темой для НАТО с 2016 года стало сдерживание России, отмечает директор Института международных исследований МГИМО, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на развитие «ползучей инфраструктуры» альянса недалеко от российских границ, ротацию войск альянса в странах Балтии и учений, где роль вероятного противника отведена России, все это нельзя сравнить с временами «холодной войны».

Хотя в отношениях России и НАТО «не просматривается положительных перспектив», военные приготовления в полной мере не ведутся: «Никто не заинтересован в новой войне», — говорит эксперт. Правда, он отмечает, что беспокойство вызывают отдельные инициативы Польши о возможности создания на территории этой страны базы США. Если подобное произойдет, говорит эксперт, это будет значить, что «ситуация в сфере безопасности в Европе меняется структурно».

Аналогичным образом можно было рассматривать и возможное принятие в альянс Грузии и Украины: «Это произойдет только в том случае, если в «альянсе созреет решение о проведении военной операции против России. Принятие этих двух стран в НАТО можно будет считать сигналом, что подобные замыслы существуют», — говорит Сушенцов.