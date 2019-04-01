Двукратное преимущество: Зеленский выигрывает у Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 96.16% бюллетеней на выборах президента страны, Владимир Зеленский набрал 30.22% голосов, следом идет нынешний глава государства Петр Порошенко с 15.93% и кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13.39%.

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Что касается самого хода голосования, то Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заподозрило Порошенко в нарушении одного из основополагающих положений организации.

«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», — говорится в докладе.

В плебисците не участвовали около 11 млн украинских избирателей. Речь идет об украинцах, находящихся в России, где не было открыто ни одного избирательного участка, и проживающих в Донбассе. Кроме того, на эти выборы не были допущены российские наблюдатели, которые не смогли проследить за чистотой избирательного процесса, передает ФАН.

Со своей стороны замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что проходящая на Украине президентская кампания может войти в историю, как самая грязная и грубая. По его словам, попытки украинских властей помешать своим гражданам осуществить гражданский долг бросают тень на выборы.

«Легитимность выборов зависит от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали нормам демократии. Пока

нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная»,

— отметил дипломат.

Кроме того, Институт массовой информации подсчитал, сколько раз во время первого тура президента страны были нарушены права журналистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно представленной информации, среди шести подобных инцидентов четыре связаны созданием препятствий при осуществлении деятельности журналистов, еще один с угрозой, а шестой — с кибератакой, совершенной на сайт регионального СМИ. Уточняется, что три нарушения были зафиксированы в Днепропетровской области, а остальные — в Киеве, Ивано-Франковской области и Кропивницком.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что шансы на победу у Порошенко «ничтожны». По мнению сенатора, нынешний глава украинского государства не выиграет выборы, если не задействует административный ресурс и не прибегнет к подтасовкам.

«Думаю, если не будет подтасовок, административного ресурса, шансы выиграть выборы у Порошенко ничтожны», — поделилась спикер верхней палаты парламента.

Также она отметила, что предвыборная борьба была «грязной и скандальной».

Политолог Анатолий Вассерман считает, что результаты голосования не очень точно отражают реальную картину политических симпатий на Украине, передает НСН.

«С одной стороны,

я очень рад, что через пять лет после государственного переворота в стране, наконец-то, состоялись законные выборы президента.

По крайней мере, первый тур. С другой стороны, мне очень жаль, что пять лет подряд президентом Украины называли человека, победившего с очевидными фальсификациями, да еще и на выборах, назначенных незаконно, и что человек, ответственный за большую часть нацистских преступлений в течение этих пяти лет, «нарисовал» себе выход во второй тур», — указал эксперт.

Национальная общественная телерадиокомпания уже пригласила кандидатов на пост главы государства, которые пройдут во второй тур, поучаствовать в теледебатах. Об этом сообщается на официальной странице вещателя.

«Общественный вещатель… предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов», — говорится в комментарии.

Уточняется, что такие дебаты проводятся при личном участии кандидатов в последнюю пятницу перед голосованием, т.е. 19 апреля. Они длятся не менее часа и транслируются в прямом эфире между 19.00 и 22.00.

Само голосование состоялось 31 марта. После закрытия всех избирательных участков Порошенко объявил, что «шутки кончились». Зеленский в свою очередь, который, по мнению Порошенко, продаст интересы Украины Кремлю, заявлял о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.