Один на один: победит ли Зеленский во втором туре

Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей. «Будет второй тур», — заявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

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Первый тур президентских выборов на Украине завершен. Как и предсказывали соцопросы, безоговорочным лидером первого дня голосования стал актер Владимир Зеленский. После обработки 60,28% голосов его результат достигает 30,36%. Национальный экзитпол предсказывает, что этот результат может увеличиться до 30,6%.

Наиболее активно за Зеленского голосовали на юге страны — там шоумена поддержали более 40% избирателей. В центральной и восточной Украине за него отдали голоса около 30%. Как и ожидалось, наихудший результат Зеленский показал в западных областях страны, где, помимо прочего, самые низкие показатели по явке.

К слову, явка на выборах оказалась абсолютно стандартной. Итоговый показатель составил 63,52%. Для сравнения: в 2014 году явка составила 59,48%.

Многие эксперты говорили, что результат Зеленского будет напрямую зависеть от явки, однако этот прогноз не оправдался.

По словам кандидата, для него неважно, кто выйдет вместе с ним во второй тур президентских выборов. «Мне уже сказали, что есть какие-то фейки: мы с кем-то уже «договариваемся, объединяемся». Мы ни с кем не договариваемся», — добавил он.

Отвечая на вопрос о своих планах на второй тур, Зеленский сказал, что его устраивает только победа.

Согласно данным экзитполов, во втором туре ему предстоит встретиться с действующим президентом Петром Порошенко. На это указывают и предварительные результаты голосования — главу государства поддержали 16,4% избирателей.

Зеленский утверждает, что он готов к этому раскладу и предстоящим дебатам с Порошенко. «Да, я готов. Порошенко, не Порошенко — какая мне разница», — добавил Зеленский.

До этого Зеленский не принимал участия ни в каких дебатах, ссылаясь на постоянную занятость.

Вероятно, схватка один на один с действующим президентом станет самой трудной частью кампании Зеленского.

При этом идти на крайние меры и собирать майдан в случае поражения Зеленский не собирается. Он заявил, что не станет воевать с обществом, если люди будут против него.

«Я воевать с обществом не буду, собирать «майданы», ставить палатки не буду, чтоб защитить свою персону, если украинцы против меня», — сказал он.

Что касается Порошенко, то его выход во второй тур был под вопросом до самого последнего момента. У действующего президента самый высокий среди всех кандидатов антирейтинг, и уровень его поддержки стал активно увеличиваться только в последние два месяца.

Комментируя результаты выборов, Порошенко заявил, что «украинцы сломали российский сценарий первого тура» голосования. «Точно не Порошенко вы хотели увидеть во втором туре. Ничего у вас не вышло», — обратился Порошенко к России под аплодисменты своих сторонников.

«Друзья и недруги из России. Украинцы сломают вам сценарий и в другом туре», — пообещал Порошенко, намекая на свою победу над Зеленским.

Действующего президента ожидают три недели напряженной работы — в течение этого времени он должен не только сократить почти двукратный разрыв с Зеленским, но и уйти от него в отрыв.

Эту работу он начал сразу после закрытия участков, призвав электорат шоумена перейти на свою сторону. Порошенко обратился к избирателям младше 30 лет и заверил, что полностью разделяет взгляды молодежи. Он призвал объединяться, не теряя времени.

«Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня», — заявил Порошенко. По его словам, есть повод для «работы над ошибками, допущенными в течение последних лет».

«Я не чувствую никакой эйфории. Я критически и трезво понимаю тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти», — сказал он. По словам Порошенко, он с 1 апреля начнет борьбу за победу во втором туре.

Также украинский лидер пообещал не дать ни единого шанса Зеленскому во втором туре голосования.

Не обошлось в его заявлениях и без ироничных намеков на профессию его соперника. На встрече с избирателями он заявил, что представлять Россию на переговорах будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян, а Владимир Путин.

Порошенко добавил, что во втором туре выборов им предстоит решить в каком направлении Украина будет двигаться, кто будет Верховным главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными партнерами и в переговорах с Россией.