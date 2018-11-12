«Волк в овечьей шкуре»: Роухани отмечает юбилей

Хасан Роухани занимает пост президента Ирана с 2013 года. Во время своей первой предвыборной кампании он был единственным священнослужителем из шести претендентов на этот пост. Тем не менее, его считали самым реформаторски настроенным кандидатом.

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Его фигуру поддерживали экс-президенты Али Акбар Хашими Рафсанджани и Мохаммад Хатами. Первый запомнился своими реформами, нацеленными на либерализацию экономики и социальной сферы. Хатами также считался либералом и реформатором, из-за чего его часто называли «иранским Горбачевым». Поддержка таких политических фигур имела большое значение для кандидата в президенты. Опираясь на нее, Роухани удалось завоевать симпатию либерально настроенной части общества — молодежи и интеллигенции.

Конечно, большую роль сыграла предвыборная кампания Хасана Роухани. Он ездил по стране и в разговорах с избирателями обещал вернуть обществу гражданские права, политзаключенным дать свободу, а нации «вернуть достоинство». Основным символом предвыборной кампании 2013 года Роухани сделал ключ, который, по словам иранского политика, «должен отворить плотно закрытую область политики страны и путь к базовым правам человека».

На митингах и дебатах Роухани не уклонялся от намеченного курса, и даже больше: он не боялся касаться острых и запрещенных прежде тем. Он говорил об изолированном положении Ирана на международной арене, негативном и значительном влиянии санкций на экономику страны, а также о ядерной проблеме.

Хасан Роухани, будучи шиитским богословом и выпускником Каледонского университета в Глазго, владеющим арабским, английским, французским, немецким и русским языками, выгодно смотрелся на фоне остальных кандидатов.

Роухани критиковал предыдущего президента Ирана за радикальные высказывания, которые, по его мнению, нанесли стране вред. Его предшественник Махмуд Ахмадинежад призывал, например, стереть Израиль с лица земли. Примечателен и тот факт, что тогда, в 2013 году, Хасан Роухани акцентировал внимание на необходимости восстановления дипломатических отношений с США.

Роухани победил в первом туре президентских выборов, набрав более половины голосов. Спустя четыре года он, баллотируясь на второй срок, снова набрал около 57% и одержал победу.

Роухани родился в городе Сорхе, его отец торговал специями. Настоящая фамилия нынешнего президента Ирана — Ферейдун. Он решил сменить ее, придя в политику. Роухани в переводе с фарси означает «духовный», «верующий». В детстве он посещал шиитскую религиозную школу.

В возрасте 15 лет Роухани примкнул к исламскому революционному движению.

Фоторепортаж: Юбилей Хасана Роухани __is_photorep_included12056107: 1

Спустя некоторое время он начал ездить по всей стране и агитировать за лидера революции имама Хомейни. Из-за своей деятельности будущий иранский президент неоднократно попадал в тюрьму, а затем и вовсе вынужден был покинуть Иран, переехав в Париж. Но когда в Иране началась исламская революция, Роухани вернулся в Тегеран.

В 1980 году он попадает в парламент и работает там в течение 20 лет. С 1992 года он бессменно возглавлял иранский Центр стратегических исследований — аналитический и консультативный орган при полновластном Духовном лидере. При президенте Хатами, который занимал этот пост с 1997 по 2005 год, Роухани представлял Иран на переговорах по ядерной проблеме.

В период студенческих демонстраций из-за закрытия либеральной газеты в 1999 году Роухани заявлял, что виновные в подрывной деятельности и порче государственного имущества заслуживают смертной казни, если их вина будет доказана. Однако впоследствии он изменил свои взгляды. Спустя десять лет во время массовых волнений из-за предполагаемых фальсификаций на президентских выборах, Роухани говорил, что граждане имеют право на мирное выражение протеста.

Когда Роухани стал президентом Ирана, в стране произошли изменения в сторону либерализации общества. При нем, например, женщины заняли руководящие посты в государстве, журналисты получили возможность критиковать действия правительства, некоторых правозащитников выпустили из тюрем.

В 2013 году журнал Time номинировал Роухани на звание «Человек года». В тот году в этой номинации ему составили компанию ведущие мировые лидеры: Барак Обама, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ангела Меркель, Синдзо Абэ и Биньямин Нетаньяху. Последний критически относился к нормализации отношений Ирана с другими мировыми державами. Выступая на Генассамблее ООН в 2013 году, Нетаньяху назвал президента Роухани «волком в овечьей шкуре», который собирается и дальше «спокойно развивать ядерную программу», чтобы впоследствии за короткое время создать атомную бомбу.

Период правления Роухани нельзя назвать безоблачным. В начале января этого года в ряде иранских городов прокатилась волна протестов против экономической ситуации в Иране. Волнения переросли в жесткие антиправительственные выступления, направленные против верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Хасана Роухани.

Протесты были подавлены с помощью жестоких действий корпуса Стражей исламской революции, а также отрядов революционной «милиции». По оценках зарубежных СМИ, во время беспорядков погибли более 20 человек, несколько десятков были арестованы и находятся в тюрьмах.

При этом сам Роухани в определенной степени соглашался с требованиями протестующих.

Тогда в интервью он сообщал, что массовые протесты связаны не только с экономическими требованиями, но и с желанием больших свобод. «Никто не может навязать свой образ жизни будущим поколениям. Проблема в том, что мы хотим, чтобы два поколения после нас жили так, как мы хотим», — говорил президент страны.

Несмотря на либеральные заявления Роухани, в мире многие считают, что ситуация в Иране за время его правления не стала более либеральной. В 2016 году организация Amnesty International выпустила доклад, в котором заявила, что в Иране политзаключённым отказывают в лечении, подвергая их жизни риску.

В документе были представлены доказательства того, что органы юстиции, особенно прокуратура, и администрация тюрем намеренно препятствуют лечению и во многих случаях действуют с умышленной жестокостью, чтобы запугать, наказать и унизить политзаключённых либо вынудить их сделать «признание» или заявление о «раскаянии». «В Иране власти постоянно берут в заложники здоровье заключённых, грубо игнорируя потребности в лечении тех, кто находится под стражей. Лишать политзаключённых медицинской помощи жестоко, и это ничем нельзя оправдать», — заявлял директор программы Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Филип Лютер.

В марте этого года ООН представила отчет, в котором критикует правительство Ирана за ограничение на свободы слова и доступа к информации, нарушение прав задержанных, в частности пытки и изнасилования. Автор доклада отмечают, что

несмотря на обещания правительства, ситуация в стране практически не меняется.

Еще одним нереализованным предвыборным обещанием для Роухани стало улучшение отношений с США. При этом изначально казалось, что на этом направлении его политика оказалась успешной. В 2014 году, отвечая на вопрос журналиста швейцарского телеканала RTS, может ли когда-нибудь в Тегеране снова появиться посольство США, Роухани сказал: «Никакая вражда не длится вечно, и никакая дружба не длится вечно. Мы должны трансформировать вражду в дружбу».

В 2015 году он добился так называемой «ядерной сделки» и снятия значительной части экономических санкций с Ирана. Однако в мае этого года Соединенные Штаты вышли из сделки в одностороннем порядке. После выхода из СВПД президент США Дональд Трамп заявил не только о восстановлении замороженных санкций, но и о введении новых. Так в отношениях Вашингтона и Тегерана начался новый этап конфликта, а экономика Ирана подверглась новым ударам.

Теперь в ходе своих обращений к народу по национальному телевидению Роухани обещает поставить США «на колени». «Иран не станет капитулировать перед США. Мы сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — говорит иранский лидер.

При этом политик указал на высокий уровень безработицы в стране, но пояснил, что иранские власти способны прилагать больше усилий и решить эту проблему. «Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — заявлял иранский президент.