«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым

Власти в Киеве по-прежнему лгут о «сокращении туристического потока в Крым», хотя на самом деле ситуация складывается зеркально противоположная. Об этом в колонке для украинского издания «Главред» написал политтехнолог Михаил Подоляк.

Он заявил, что власти Украины «рисуют картинку хиреющего от отсутствия туристов» Южного берега Крыма и говорят об «истериках крымчан, сожалеющих о своем глупом выборе-2014».

«Мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. «Крым почти утонул, наших туристов там нет». Со всех щелей», — говорится в статье Подоляка. Он также отмечает, что украинские власти собираются «добрать возможное и удачно спрыгнуть».

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Кроме того, Подоляк отметил, что все чаще в Киеве звучат заявления, что «переходы [через границу] скоро можно будет закрыть за ненадобностью». Однако полуостров Крым до сих пор остается популярным туристическим направлением среди украинцев, более того — в 2018 году поток переходящих границу между РФ и Украиной в районе Чонгара граждан с синими паспортами возрос. Как сообщает RT, привлекательность турлогистики на полуострове осталась для украинских компаний привлекательной.

Политтехнолог отметил, что «местные таксисты могут рассказать, что почти вся индустрия частного извоза заточена на «крымские переходы» — границу нельзя пересекать пешком. Стоит отметить, что в статье говорится, что количество туристов-иностранцев в Крыму за последние четыре года уменьшилось из-за антироссийских санкций. Однако количество туристов с Украины продолжает неуклонно расти.

Как сообщает ФАН, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что слова Подоляка подтверждаются данными как российских, так и украинских пограничников.

По недавнему отчету, лишь за один июль месяц российско-украинскую границу в Крыму в сторону полуострова пересекли около 400 тыс. раз.

«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы»,

— отметил парламентарий, указав на возможность очередного «рекорда».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков подтвердил, что полуостров популярен среди туристов, сообщает НСН. По словам сенатора, украинский политтехнолог «объективно излагает ситуацию с Крымом, объективно говорит о посещении Крыма гражданами Украины, причем посещения с целью отдыха».

«Интерес граждан Украины к Крыму не снижается. Многие граждане Украины, которые отдыхали в Крыму, отмечают доброжелательное отношение к ним со стороны крымчан. Они отмечают, что никакой разницы в отношении крымчан к гражданам Российской Федерации нет. С большим интересом принимают граждан Украины, интересуются, как ситуация на Украине», — сообщил Цеков, добавив, что крымчане стараются сделать все возможное, чтобы к ним возвращались отдыхать снова и снова.

5 августа вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что

туристический поток на Крымский полуостров за семь месяцев текущего года увеличился на 26%. «Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов»,

— отметила вице-премьер.

Тем не менее, в крымской туристической индустрии существуют и некоторые проблемы, вызванные санкционным режимом. В частности, американская управляющая компания сети отелей Best Western Hotels & Resorts — последняя работавшая в Крыму западная гостиничная корпорация — покинула полуостров. Отель в Севастополе сменил вывеску на «Гостиница Севастополь». Качество оказываемых услуг при этом не изменилось, заявили представители отеля. Ранее другие западные компании покинули территорию Крыма, вошедшего в состав РФ на условиях субъекта федерации по итогам общенародного референдума — Евросоюз и США не признают результатов волеизъявления крымчан, состоявшегося весной 2014 года.