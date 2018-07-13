Европейские государства больше не хотят обсуждать Украину и ее проблемы, заявил депутат Верховной рады и член фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире украинского телевидения.

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Как сообщает ФАН, Шуфрич посетил саммит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, после чего депутат пришел к выводу, что «там украинский вопрос уже всех раздражает», а Украина «перестала быть субъектом переговоров».

По словам Шуфрича, европейские политики не понимают, почему Киев отказывается выполнять минские соглашения, а «украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он, — принять законы».

При этом, продолжил народный избранник, необходимые стране законы Верховная рада не может принять из-за того, что все инициативы, неугодные президенту Петру Порошенко и его парламентской коалиции, блокируются ими же.

В качестве противоположного примера «интереса к Украине» парламентарий Шуфрич привел назначенную на 16 июля встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Лидеры двух держав, напротив, должны обсудить украинскую проблематику, убежден депутат Рады.

По мнению украинского политолога Александра Дудчака, главная проблема киевских властей в неспособности разрешить накопившиеся проблемы. Кроме того, сообщает НСН, украинское правительство до сих пор полагается на помощь со стороны Европы.

Об этом Дудчак заявил после выступления экс-премьера Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко перед участниками силовой операции Киева в Донбассе.

Напомним, Тимошенко заявила, что установление мира на Украине возможно лишь после создания мощных вооруженных сил и возвращения к букве Будапештского меморандума от 1994 года, по которому мировые державы гарантировали безопасность страны в обмен на отказ от советского ядерного оружия.

Дудчак подчеркнул, что «90% населения [Украины] вообще не представляют себе, что такое Будапештский формат», но звучит это вполне «по-европейски», в духе «заграница нам поможет». Постоянные отсылки к международным организациям вроде ОБСЕ, ООН, Совета безопасности и прочих структур говорят о намерении Киева вызывать у избирателя «чувство надежды и стабильности, но не более того».

Тем не менее, сам президент Украины Петр Порошенко полностью убежден, что «сегодня в мире нет никакой усталости» от киевского вопроса. С таким заявлением он выступил по итогам 20-минутной встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе. На встрече с Трампом Порошенко обсуждал грядущую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным и ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток — 2».

Кроме Трампа, Порошенко пообщался и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который сообщил ему, что в Москве на встрече с Путиным будет обсуждать в том числе и вопрос об украинских гражданах, отбывающих тюремные сроки в России.

В ходе своего выступления на саммите Североатлантического альянса Порошенко пожаловался на «агентов ФСБ, постоянно присутствующих на территории Украины». Кроме того, он поблагодарил страны НАТО за их позицию в отношении России, отметив, что политику Москвы в альянсе называют «агрессивной».

«Никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО, в том числе и России», — отметил Порошенко. Он добавил, что вступление в НАТО — «суверенное право Украины», но точную дату вступления в альянс не обозначил.

Отметим при этом, что Венгрия — член НАТО — отказалась поддерживать намерение Украины попасть в альянс. Будапешт не позволит Киеву стать членом НАТО до тех пор, пока «на Украине не улучшится ситуация с нацменьшинствами», заявил ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Будапешт выступает резко против украинского закона «Об образовании», которые предусматривает перевод процесса обучения на украинский язык. В Венгрии считают, что документ ограничивает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье.