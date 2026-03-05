В России подешевели трехкомнатные квартиры

В феврале на первичном рынке жилья российских городов-миллионников именно трехкомнатные квартиры стали единственным форматом, где было зафиксировано снижение цен. В ряде крупных городов медианная стоимость «трешек» опустилась, тогда как «однушки» и «двушки» в целом по стране продолжили умеренно дорожать. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе тематического поиска Яндекса по квартирам.

По данным сервиса, в феврале 2026 года медианная полная стоимость однокомнатных квартир в среднем по всем городам-миллионникам составила 8,2 млн рублей, увеличившись на 0,8% за месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,2%, до 11,6 млн рублей. Трехкомнатные, напротив, подешевели на 0,7%, до 15 млн рублей в среднем.

В сегменте «трешек» снижение цен было зафиксировано в девяти из 16 городов-миллионников. В двух мегаполисах отмечена стагнация — изменения в пределах 0,5%.

Наиболее заметно трехкомнатные квартиры подешевели в Красноярске — на 5,6% за месяц, до 10,4 млн рублей в среднем. Снижение связано со структурными изменениями предложения: из экспозиции ушли наиболее дорогие лоты. В Новосибирске «трешки» стали дешевле на 4,4% (до 11,4 млн рублей), в Челябинске — на 3,5% (до 12,3 млн рублей). В Москве и Санкт-Петербурге медианная стоимость снизилась на 1,9%, до 39,5 и 28,5 млн рублей соответственно. Также падение зафиксировано в Уфе (–1,6%, до 11,9 млн рублей), в Краснодаре (–1,5%, до 10,9 млн рублей) и Волгограде (–1,3%, до 9,3 млн рублей). В Перми цена снизилась на 0,8%, до 10,7 млн рублей в среднем.

В то же время в ряде городов «трешки» подорожали. Максимальный рост отмечен в Ростове-на-Дону — на 6,6% за месяц, до 11,4 млн рублей в среднем, что аналитики объяснили «вымыванием» наиболее бюджетных вариантов. В Казани и Екатеринбурге рост составил около 2%, в Воронеже — 1,9%, в Нижнем Новгороде — 1,6%.

В сегменте однокомнатных квартир в феврале также были отдельные города со снижением цен. Сильнее всего медианная стоимость сократилась в Омске — на 3%, до 6,4 млн рублей в среднем, за счет ввода в продажу объектов комфорт-класса. В Санкт-Петербурге «однушки» подешевели на 2,1%, до 11,5 млн рублей, в Челябинске — на 0,8%, до 6,6 млн рублей в среднем. При этом в пяти мегаполисах — Воронеже, Красноярске, Краснодаре, Москве и Новосибирске — цены стагнировали. Наибольший рост зафиксирован в Волгограде (+4,4%, до 4,7 млн рублей в среднем), а также в Ростове-на-Дону, Уфе, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. В этих городах динамика объясняется стартом продаж новых проектов по более высоким ценам.

Двухкомнатные квартиры в феврале подешевели в семи мегаполисах. Наиболее заметное снижение было отмечено в Красноярске (–2,8%, до 8 млн рублей в среднем), в Волгограде и Челябинске (по –2,4%), Краснодаре (–2%), Новосибирске (–1,4%), Перми (–1%) и Санкт-Петербурге (–0,8%). Одновременно в семи городах зафиксирован рост. Лидером стал Ростов-на-Дону (+4,8%, до 9,6 млн рублей в среднем), далее следуют Воронеж (+4,3%) и Самара (+2,3%). В Москве и Уфе изменения не превысили 0,3%, что соответствует стагнации.

