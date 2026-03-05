Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Новороссийске спустя почти 10 часов отменили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников
«Транснефть - Медиа»

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников, написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Накануне в 19:46 в кубанском городе включилась сирена «Внимание всем». А с 20:31 в течение почти 10 часов в городе сохранялась угроза применения дронов.

В ночь на 5 марта в других городах Краснодарского края тоже вводился этот режим. В небе над Адлером, Лазаревским районом Сочи, федеральной территорией «Сириус» и Анапой произошло несколько серий взрывов. Очевидцы слышали после 2:00 примерно 10 взрывов в районе Адлера, федеральной территории «Сириус» и в Лазаревском районе Сочи. Над Черным морем по дронам-камикадзе работали российские средства ПВО (противовоздушной обороны). Вспышки от взрывов можно было увидеть из разных частей Сочи. По словам горожан, в одном районе на дереве нашли обломки беспилотника.

Ранее над российским регионом произошло более чем 60 взрывов.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!