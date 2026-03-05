В Новороссийске спустя почти 10 часов отменили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников, написал в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Накануне в 19:46 в кубанском городе включилась сирена «Внимание всем». А с 20:31 в течение почти 10 часов в городе сохранялась угроза применения дронов.

В ночь на 5 марта в других городах Краснодарского края тоже вводился этот режим. В небе над Адлером, Лазаревским районом Сочи, федеральной территорией «Сириус» и Анапой произошло несколько серий взрывов. Очевидцы слышали после 2:00 примерно 10 взрывов в районе Адлера, федеральной территории «Сириус» и в Лазаревском районе Сочи. Над Черным морем по дронам-камикадзе работали российские средства ПВО (противовоздушной обороны). Вспышки от взрывов можно было увидеть из разных частей Сочи. По словам горожан, в одном районе на дереве нашли обломки беспилотника.

Ранее над российским регионом произошло более чем 60 взрывов.