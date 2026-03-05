России грозит весенний всплеск алкогольных психозов

В начале весны количество срывов у людей с алкогольной зависимостью резко возрастает, а отделения реанимации пополняются пациентами с острыми психозами. Почему так происходит, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-психиатр Степан Фимкин.

Весна приносит не только солнце, но и серьезную перестройку биоритмов. Организм, измотанный зимним отсутствием света и холодом, реагирует на перемены неоднозначно.

«Зачастую люди, уставшие от зимы, хотят расслабиться и отдохнуть. Появляется возможность выходить на улицу на длительное время без дискомфорта. Но на этом фоне развивается сезонная тревога, а в последствии и депрессивные реакции — человек становится более уязвимым психоэмоционально», — объясняет Фимкин.

У людей, склонных к зависимости, внутреннее напряжение нарастает незаметно. Растет раздражительность, нарушается сон, появляется чувство неуверенности. В такой ситуации алкоголь воспринимается как самый доступный способ коррекции состояния. По словам врача, спиртное дает быстрый психотропный эффект: «Именно поэтому зависимые начинают пить чаще и больше и, как следствие, уходят в запой».

Сама по себе «белая горячка» (алкогольный делирий) редко случается в разгаре праздника. Это коварное состояние — следствие резкого прекращения употребления после долгого марафона.

«Горячка случается тогда, когда человек после длительного запоя резко перестает выпивать. Происходит обрыв алкоголизации организма, и на 4–6 день начинаются психические расстройства — галлюцинации, бред, агрессия и полная дезориентация», — предупреждает психиатр. Это критическое состояние, которое невозможно вылечить дома — оно требует немедленной госпитализации в реанимацию.

К марту запасы полезных веществ в организме истощаются даже у здоровых людей, а у хронически пьющих ситуация близка к катастрофической. Алкоголь «вымывает» витамины группы B, A, C, E и PP.

«На этом фоне усугубляются судороги, сердечные сбои, галлюцинации и психические расстройства. Нехватка витаминов в связке с интоксикацией вызывают тяжелые поражения нервной системы, такие как алкогольная энцефалопатия и полинейропатия», — отмечает эксперт.

Без грамотной витаминной терапии при выходе из запоя риск судорожных припадков и даже летального исхода кратно возрастает.

Наиболее уязвимы весной те, кто уже имеет сопутствующие проблемы со здоровьем. В первую очередь это люди с тревожно-фобическими и депрессивными расстройствами, а также с эмоциональной нестабильностью.

«Алкоголь на ранних этапах дает кратковременную эйфорию и седативный эффект, поэтому человек воспринимает его как «самолечение». Рюмка — уснул, вроде полегчало. Но употребление быстро формирует патологический стереотип», — говорит Фимкин. В итоге дозы растут, а весенняя хандра превращается в тяжелую абстиненцию.

Дополнительными триггерами становятся социальные факторы: начало дачного сезона, праздники и общее ускорение ритма жизни. Для зависимого человека любой повод «расслабиться в компании» может стать детонатором.

Родственникам важно понимать: алкогольный рецидив редко случается внезапно. У него есть «предвестники», которые можно заметить за несколько дней или даже недель до первого стакана.

Смена настроения: подавленность, беспричинная тревога, резкие вспышки раздражительности.

Нарушение сна: человек тяжело засыпает, просыпается среди ночи, а днем выглядит разбитым.

Скрытность: зависимый начинает замыкаться, меньше общается с семьей, избегает привычной поддержки.

Поиск оправданий: часто звучат фразы «я все контролирую», «мне нужно немного для сна», «на работе тяжелый период».

«Если вы видите такие изменения, лучше не ждать, что само пройдет. Чем раньше подключается психиатр или нарколог, тем проще купировать ситуацию», — советует врач.

Чтобы минимизировать риски в «опасный сезон», Фимкин рекомендует действовать на опережение:

Работа с триггерами: не держать алкоголь дома и минимизировать общение с компаниями, где принято выпивать. Режим дня: регулярные прогулки при дневном свете и полноценный сон стабилизируют психику лучше многих таблеток. Медицинская поддержка: весна — время для консультации с врачом. Возможно, потребуется корректировка поддерживающей терапии или назначение легких седативных средств. Витаминизация: качественное питание и прием витаминных комплексов помогают нервной системе выдерживать сезонные нагрузки.

Если взрыв уже произошел, важно следить за физическим состоянием человека после прекращения запоя. Признаки, требующие немедленного вызова скорой помощи:

— выраженная бессонница и сильная дрожь в теле (тремор);

— скачки артериального давления и нехватка воздуха;

— многократная рвота;

— спутанность сознания, пугающие ощущения или признаки галлюцинаций.

«Очень важно, чтобы человек не пытался самостоятельно выходить из запоя дома, а обращался за профессиональной помощью», — резюмирует врач-психиатр Фимкин. Правильный медицинский подход позволяет сохранить не только здоровье, но и жизнь.

Помните, что употребление алкоголя в любых количествах вредит вашему здоровью. При наличии признаков зависимости или резком ухудшении состояния на фоне отказа от спиртного необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

