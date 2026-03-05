В России внесли изменения в характеристики творога

Росстандарт: новый ГОСТ на творог вступит в силу с 1 января 2027 года

В России принят новый ГОСТ на творог, который вступит в силу с 1 января следующего года. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает РИА Новости.

Документ уточняет ряд показателей стандартизации продукта с учетом современной практики. Так, расширен перечень допустимого сырья, который отражает новые технологические решения. В частности, в творог можно будет добавлять коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.

ГОСТ устанавливает более низкую норму по содержанию белка в твороге, которая составит 14, 15 и 17% в зависимости от жирности продукта. Прежде она составляла 14, 16 и 18%. Новый стандарт также ввел нижний порог кислотности не менее 150 градусов и повысил минимальный порог массовой доли влаги с 60 до 65%, что позволит точнее регламентировать консистенцию продукта.

Новый ГОСТ не имеет обязательного характера, а лишь является ориентиром для производителей.

3 марта стало известно, что в России изменят ГОСТ на белый хлеб, разработанный еще в СССР.

Ранее россиян предупредили о резком скачке цен на маникюр из-за нового ГОСТа.